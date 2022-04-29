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Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х35

КГ-ХЛ 3х70+1х35
0.041
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 3х70+1х35
0.010
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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