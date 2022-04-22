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Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25

КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.050
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КГ-ХЛ 3х70+1х25
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.416
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.220
км
3 890,44 RUB
ООО «АЛГРУП Кабельная Компания»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.039
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.609
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.327
км
3 286 800,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.014
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.212
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.008
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.026
км
1 478,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.156
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.860
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.027
км
ООО «ЭнергоСистемс»
Красноярск
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.111
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.022
км
1 855,00 RUB
АО «Востоктехторг»
Якутск
КГ-ХЛ 3х70+1х25
0.097
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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