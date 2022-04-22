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Кабель КГ-ХЛ 3х50+1х16

КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.006
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.023
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.015
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.640
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.001
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.014
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.004
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.093
км
ООО «КЗ «Цветлит»
Саранск
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.162
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 3х50+1х16
1.238
км
1 308,30 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.007
км
ООО «ЗАЛАН»
Улан-Удэ
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.324
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.008
км
ООО «Параллель»
Ижевск
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.123
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.500
км
ООО «ОКК»
Одинцово
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.020
км
1 736,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.104
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.908
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.175
км
ООО «ЭнергоСистемс»
Красноярск
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.743
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КГ-ХЛ 3х50+1х16
1.155
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГ-ХЛ 3х50+1х16
0.176
км
1 675,00 RUB
АО «Востоктехторг»
Якутск
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