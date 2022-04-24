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Кабель КГ-ХЛ 3х35+1х10

КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.065
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.582
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.160
км
ООО «Сила Тока»
Хабаровск
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.036
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.084
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.150
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.009
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.010
км
1 314 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.271
км
ООО «ЗАЛАН»
Улан-Удэ
КГ-ХЛ 3х35+1х10
1.341
км
1 013,39 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.005
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 3х35+1х10
1.000
км
ООО «ОКК»
Одинцово
КГ-ХЛ 3х35+1х10
1.847
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 3х35+1х10
1.037
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.100
км
АО «ЭлектроКомплектСервис»
Новосибирск
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.008
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ-ХЛ 3х35+1х10
2.842
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.029
км
ООО «ЭнергоСистемс»
Красноярск
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.196
км
ГК «ЭКСИ» (ИП Ободникова А.В.)
Хабаровск
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.683
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КГ-ХЛ 3х35+1х10
0.171
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГ-ХЛ 3х35+1х10
1.132
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГ-ХЛ 3х35+1х10
1.017
км
1 326,00 RUB
АО «Востоктехторг»
Якутск
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