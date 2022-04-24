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Кабель КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5

КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
0.063
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
1.045
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
0.550
км
ООО «Элкаб»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
0.190
км
ООО «Спринтэнерго»
Пермь
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
3.441
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
0.287
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
0.638
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
0.559
км
79,04 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
0.271
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
1.525
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
0.089
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
0.007
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
0.010
км
ООО «ПромЭКО»
Новосибирск
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
0.040
км
94,27 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
1.286
км
ООО «ДКК»
Хабаровск
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5
1.424
км
117,00 RUB
АО «Востоктехторг»
Якутск
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