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Кабель КГ-ХЛ 3х16

КГ-ХЛ 3х16
0.012
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 3х16
0.020
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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