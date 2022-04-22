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Кабель КГ-ХЛ 3х16+1х10

КГ-ХЛ 3х16+1х10
0.011
км
ООО «Индустрия «Урала»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 3х16+1х10
0.741
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 3х16+1х10
1.318
км
ООО «ЭлектроТехПром»
Пермь
КГ-ХЛ 3х16+1х10
0.012
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х16+1х10
0.558
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КГ-ХЛ 3х16+1х10
0.004
км
ООО «Параллель»
Ижевск
КГ-ХЛ 3х16+1х10
0.680
км
594,00 RUB
АО «Востоктехторг»
Якутск
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