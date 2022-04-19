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Кабель КГ-ХЛ 3х150+1х50

КГ-ХЛ 3х150+1х50
0.507
км
ООО «ЭТМС»
Подольск
КГ-ХЛ 3х150+1х50
0.100
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 3х150+1х50
0.447
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х150+1х50
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х150+1х50
0.380
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 3х150+1х50
1.565
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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