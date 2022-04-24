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Кабель КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5

КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5
1.847
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5
0.395
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5
0.866
км
ООО «ТД Владэлектрокабель»
Кольчугино
КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5
2.940
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5
0.122
км
ООО «Элекон»
Подольск
КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5
0.950
км
86,34 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5
0.002
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5
3.135
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5
3.071
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5
0.200
км
ООО «Камский кабель»
Пермь
КГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5
0.113
км
82,00 RUB
АО «Востоктехторг»
Якутск
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