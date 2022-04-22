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Кабель КГ-ХЛ 2х1,5

КГ-ХЛ 2х1,5
0.102
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КГ-ХЛ 2х1,5
0.150
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КГ-ХЛ 2х1,5
0.100
км
ООО «УралСнабПермь»
Пермь
КГ-ХЛ 2х1,5
0.115
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КГ-ХЛ 2х1,5
4.793
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 2х1,5
2.235
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГ-ХЛ 2х1,5
0.132
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 2х1,5
4.280
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КГ-ХЛ 2х1,5
0.072
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 2х1,5
0.007
км
52 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 2х1,5
58.150
км
Стинкабель (ООО «БиКоннект»)
Москва
КГ-ХЛ 2х1,5
1.840
км
ООО «Гранд-Электро»
Новосибирск
КГ-ХЛ 2х1,5
0.052
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 2х1,5
0.300
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 2х1,5
0.068
км
ООО «Параллель»
Ижевск
КГ-ХЛ 2х1,5
0.028
км
54,90 RUB
ООО «Комплект-Сервис»
Ухта
КГ-ХЛ 2х1,5
0.001
км
ИП Мартюшев Е.А.
Новосибирск
КГ-ХЛ 2х1,5
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 2х1,5
3.481
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 2х1,5
0.084
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КГ-ХЛ 2х1,5
6.664
км
96,00 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 2х1,5
0.923
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 2х1,5
1.776
км
68,20 RUB
ООО «МК Электро»
Челябинск
КГ-ХЛ 2х1,5
11.804
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГ-ХЛ 2х1,5
9.721
км
60,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
КГ-ХЛ 2х1,5
0.004
км
ООО «Камский кабель»
Пермь
КГ-ХЛ 2х1,5
14.988
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГ-ХЛ 2х1,5
1.970
км
62,00 RUB
АО «Востоктехторг»
Якутск
КГ-ХЛ 2х1,5
0.000
км
62,00 RUB
АО «Востоктехторг»
Якутск
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