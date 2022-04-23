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Кабель КГ-ХЛ 1х70

КГ-ХЛ 1х70
0.401
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х70
0.011
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КГ-ХЛ 1х70
0.003
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КГ-ХЛ 1х70
0.350
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 1х70
0.033
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
КГ-ХЛ 1х70
0.193
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 1х70
0.041
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГ-ХЛ 1х70
0.114
км
700 350,00 RUB
ООО «КабельПрофРесурс»
Пермь
КГ-ХЛ 1х70
0.091
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КГ-ХЛ 1х70
0.105
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 1х70
0.080
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 1х70
0.080
км
ООО «ЭлектроОм»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х70
1.200
км
ООО «Квин»
Пермь
КГ-ХЛ 1х70
0.137
км
ООО «Квант-Энерго»
Москва
КГ-ХЛ 1х70
1.406
км
974,28 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ-ХЛ 1х70
3.000
км
ООО «ОКК»
Одинцово
КГ-ХЛ 1х70
0.022
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х70
0.180
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 1х70
0.000
км
ООО «Кабельный центр-Екатеринбург»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х70
0.215
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х70
0.658
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ-ХЛ 1х70
0.208
км
ГК «ЭКСИ» (ИП Ободникова А.В.)
Хабаровск
КГ-ХЛ 1х70
0.118
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
КГ-ХЛ 1х70
0.809
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КГ-ХЛ 1х70
4.603
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГ-ХЛ 1х70
1.906
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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