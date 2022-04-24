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Кабель КГ-ХЛ 1х4,0

КГ-ХЛ 1х4,0
0.095
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 1х4,0
0.021
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 1х4,0
0.766
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
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