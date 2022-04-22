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Кабель КГ-ХЛ 1х35

КГ-ХЛ 1х35
0.104
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х35
0.013
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КГ-ХЛ 1х35
0.037
км
ООО «Спецкабель»
Красноярск
КГ-ХЛ 1х35
0.026
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
КГ-ХЛ 1х35
0.618
км
ООО «Весткаб»
Санкт-Петербург
КГ-ХЛ 1х35
2.090
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ-ХЛ 1х35
3.718
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
КГ-ХЛ 1х35
1.004
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КГ-ХЛ 1х35
Под заказ
м
ООО «СтройКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 1х35
0.012
км
АО ПКФ «ПермСпецКабель»
Пермь
КГ-ХЛ 1х35
0.200
км
ООО «ГК Кабель-Трейд»
Москва
КГ-ХЛ 1х35
0.100
км
ООО «ЭлектроОм»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х35
0.067
км
461 300,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ-ХЛ 1х35
0.890
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х35
0.205
км
ООО «ЗАЛАН»
Улан-Удэ
КГ-ХЛ 1х35
3.000
км
ООО «ОКК»
Одинцово
КГ-ХЛ 1х35
1.616
км
527,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
КГ-ХЛ 1х35
3.565
км
ООО «МКК»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х35
0.025
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
КГ-ХЛ 1х35
0.010
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х35
0.530
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ-ХЛ 1х35
1.440
км
ООО «Кабельный Центр Тюмень»
Тюмень
КГ-ХЛ 1х35
2.508
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КГ-ХЛ 1х35
0.007
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ-ХЛ 1х35
0.778
км
ИП Мартюшев Е.А.
Новосибирск
КГ-ХЛ 1х35
0.135
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ-ХЛ 1х35
0.170
км
696,80 RUB
ООО «МК Электро»
Челябинск
КГ-ХЛ 1х35
0.368
км
ИП Мартюшев Е.А.
Новосибирск
КГ-ХЛ 1х35
0.000
км
ГК «ЭКСИ» (ИП Ободникова А.В.)
Хабаровск
КГ-ХЛ 1х35
0.105
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГ-ХЛ 1х35
1.000
км
ООО «Камский кабель»
Пермь
КГ-ХЛ 1х35
0.446
км
319,00 RUB
ИП Мурина Е.В.
Благовещенск
КГ-ХЛ 1х35
2.796
км
ЗАО «Кристалл»
Киров
КГ-ХЛ 1х35
8.002
км
ООО «ТД «Толедо»
Нижний Новгород
КГ-ХЛ 1х35
2.023
км
ООО «Кабельмаг»
Москва
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