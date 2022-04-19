1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы 2. Разделительный слой - синтетическая пленка. Допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания изоляции к жиле 3. Изоляция из холодостойкой резины 4. Скрутка - изолированные жилы скручены в сердечник 5. Оболочка из холодостойкой резины

Применение кабеля КГ-ХЛ 1х150

— Силовые кабели КГ-ХЛ на 0,66 кВ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1 кВ, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 °С

— Важнейшим достоинством кабеля КГ-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС).