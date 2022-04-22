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Кабель КГ 5х95

КГ 5х95
0.070
км
ООО «Энерго Консалт»
Москва
КГ 5х95
0.025
км
5 664 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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