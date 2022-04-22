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Кабель КГ 5х70

КГ 5х70
0.150
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Санкт-Петербург
КГ 5х70
0.297
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КГ 5х70
0.019
км
4 547 600,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
КГ 5х70
0.006
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КГ 5х70
0.070
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
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