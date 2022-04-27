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Кабель КГ 4х95

КГ 4х95
0.090
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КГ 4х95
1.242
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КГ 4х95
0.178
км
ООО Промресурс
Рыбинск
КГ 4х95
0.041
км
4 490 000,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
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