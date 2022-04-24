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Кабель КГ 3х95+1х35

КГ 3х95+1х35
0.007
км
ООО «Уралкабельпром»
Пермь
КГ 3х95+1х35
0.023
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КГ 3х95+1х35
0.023
км
ООО «Энергоцентр-ЕК»
Екатеринбург
КГ 3х95+1х35
0.098
км
ООО «Кабель-КРК»
Красноярск
КГ 3х95+1х35
0.023
км
ООО «Нокстон 2000»
Москва
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