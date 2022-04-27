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Кабель КГ 3х25+1х16

КГ 3х25+1х16
0.004
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
КГ 3х25+1х16
0.102
км
ООО «ЯрКо»
Красноярск
КГ 3х25+1х16
0.016
км
ООО «ЛенСтройМет ВК»
Санкт-Петербург
КГ 3х25+1х16
0.205
км
ООО «РыбинскКабель»
Рыбинск
КГ 3х25+1х16
0.529
км
ООО «МаксЭнергоСбыт»
Санкт-Петербург
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