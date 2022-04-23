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Кабель КГ 3х2,5+1х1,5

КГ 3х2,5+1х1,5
0.012
км
ООО «Энергобаза»
Екатеринбург
КГ 3х2,5+1х1,5
0.118
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ 3х2,5+1х1,5
0.008
км
1 381,68 RUB
ООО «ОМ»
Нижний Новгород
КГ 3х2,5+1х1,5
2.515
км
АО «ТД Кольчуг-ОЦМ»
Кольчугино
КГ 3х2,5+1х1,5
0.014
км
ООО «СТГ»
Красноярск
КГ 3х2,5+1х1,5
3.927
км
ООО «ТД Энергоальянс»
Москва
КГ 3х2,5+1х1,5
0.286
км
ООО «Медиакабель»
Москва
КГ 3х2,5+1х1,5
0.143
км
ООО «АльфаТех»
Ярославль
КГ 3х2,5+1х1,5
0.377
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
КГ 3х2,5+1х1,5
1.088
км
110,30 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
КГ 3х2,5+1х1,5
0.500
км
ООО ТД «Базис»
Екатеринбург
КГ 3х2,5+1х1,5
0.022
км
ИП Мартюшев Е.А.
Омск
КГ 3х2,5+1х1,5
0.010
км
ИП Мартюшев Е.А.
Новосибирск
КГ 3х2,5+1х1,5
0.027
км
ООО «50 Герц»
Пенза
КГ 3х2,5+1х1,5
0.250
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КГ 3х2,5+1х1,5
0.206
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КГ 3х2,5+1х1,5
0.260
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КГ 3х2,5+1х1,5
0.013
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КГ 3х2,5+1х1,5
0.260
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КГ 3х2,5+1х1,5
0.260
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КГ 3х2,5+1х1,5
0.260
км
ООО «ТД «Арсенал-Энерго»
Волгоград
КГ 3х2,5+1х1,5
1.077
км
ООО «ГК Ремонтные технологии»
Волгоград
КГ 3х2,5+1х1,5
0.450
км
ООО «ТТД ТатНефть»
Лениногорск
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