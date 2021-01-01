Кабель КГ 2х35+1х10
Производители кабеля КГ 2х35+1х10
- ООО «УК «Кавказкабель»Прохладный
- ООО «Камский кабель»Пермь
- ООО «Коаксиал»Серпухов
- ООО «Рыбинсккабель»Рыбинск
- АО «Сибкабель»Томск
- ООО «Томсккабель»Томск
- АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»Кольчугино
- ООО «КЗ «Цветлит»Саранск
ГОСТ 24334-80; ТУ 16.К73.05-93
Расшифровка кабеля КГ 2х35+1х10
- Ккабель
- Ггибкий
- 22 основные жилы
- 35номинальное сечение жилы 35 мм2
- 11 жила заземления
- 10номинальное сечение жилы 10 мм2
Характеристики кабеля КГ 2х35+1х10
Конструкция кабеля КГ 2х35+1х10
1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы
2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки
4. Одно- или двухслойная оболочка из резины
2. Изоляция из резины. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции
3. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки
4. Одно- или двухслойная оболочка из резины
Применение кабеля КГ 2х35+1х10
— Силовые кабели КГ на 0,66 кВ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1 кВ, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 °С
— Кабели марки КГ на 0,380 кВ изготавливаются для присоединения переносных и передвижных электроприемников к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 0,380 кВ номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 0,66 кВ
— Кабели КГ не предназначены для применения на подъемно-транспортном оборудовании
— Кабели марки КГ на 0,380 кВ изготавливаются для присоединения переносных и передвижных электроприемников к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 0,380 кВ номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 0,66 кВ
— Кабели КГ не предназначены для применения на подъемно-транспортном оборудовании
Наименование Остаток Ед. изм. Цена с НДС Поставщик Запросить счет
Нет данных
Фильтры
Контакты
Загрузка...
Производитель
Загрузка...