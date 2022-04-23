Применение кабеля КГ 1х6,0

— Силовые кабели КГ на 0,66 кВ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 0,66 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1 кВ, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 °С

— Кабели марки КГ на 0,380 кВ изготавливаются для присоединения переносных и передвижных электроприемников к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 0,380 кВ номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение 0,66 кВ

— Кабели КГ не предназначены для применения на подъемно-транспортном оборудовании