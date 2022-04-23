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Кабель АКВВГнг 7х6,0

АКВВГнг 7х6,0
0.110
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
АКВВГнг 7х6,0
0.260
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
АКВВГнг 7х6,0
0.250
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
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