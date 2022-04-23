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Кабель АКВВГнг 4х2,5

АКВВГнг 4х2,5
0.270
км
ООО «ТК ЭнергоРесурс»
Архангельск
АКВВГнг 4х2,5
0.135
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
АКВВГнг 4х2,5
11.984
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГнг 4х2,5
0.185
км
ООО «Феррум-МК»
Краснодар
АКВВГнг 4х2,5
0.126
км
ООО «Сатурн-Электро»
Набережные Челны
АКВВГнг 4х2,5
1.088
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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