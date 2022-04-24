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Кабель АКВВГнг 27х2,5

АКВВГнг 27х2,5
5.629
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГнг 27х2,5
1.490
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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