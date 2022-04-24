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Кабель АКВВГнг 14х2,5

АКВВГнг 14х2,5
0.267
км
ООО «ТД «Электрокабель»
Пермь
АКВВГнг 14х2,5
0.185
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГнг 14х2,5
3.144
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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