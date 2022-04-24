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Кабель АКВВГнг 10х4,0

АКВВГнг 10х4,0
0.395
км
АО «Казэнергокабель»
Павлодар
АКВВГнг 10х4,0
2.590
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГнг 10х4,0
0.200
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
АКВВГнг 10х4,0
1.206
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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