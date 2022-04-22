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Кабель АКВВГнг 10х2,5

АКВВГнг 10х2,5
0.060
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
АКВВГнг 10х2,5
1.253
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГнг 10х2,5
0.109
км
30 500,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АКВВГнг 10х2,5
0.837
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
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