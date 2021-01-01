1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой из полиэтилена или ПВХ пластиката или в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги 4. Металлический экран: — из медной фольги или медной ленты — или из алюминиевой фольги с проложенной вдоль экрана медной проволокой 5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести

Применение кабеля АКВВГЭнг 4х4,0

— Контрольные кабели АКВВГЭнг(A) предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабель марки АКВВГЭнг(A) применяется для прокладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабели и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей

— Кабельное изделие АКВВГЭнг(A) не распространяет горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А)