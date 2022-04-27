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Кабель АКВВГ 27х2,5

АКВВГ 27х2,5
0.048
км
ООО «Химтес-Электрокомплект»
Екатеринбург
АКВВГ 27х2,5
0.130
км
25,00 RUB
ИП Хромова Е.Н.
Москва
АКВВГ 27х2,5
5.203
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
АКВВГ 27х2,5
0.825
км
ООО «ЕвроРесурс»
Уфа
АКВВГ 27х2,5
9.115
км
ООО «СтройКабель»
Пермь
АКВВГ 27х2,5
0.072
км
ООО «ПромТэк»
Пермь
АКВВГ 27х2,5
0.067
км
ООО «РКБ»
Санкт-Петербург
АКВВГ 27х2,5
1.221
км
79 900,00 RUB
ООО «ЮУКЗ»
Челябинск
АКВВГ 27х2,5
0.749
км
57,79 RUB
ООО «СибЭлектроКабель»
Томск
АКВВГ 27х2,5
3.392
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Пермь
АКВВГ 27х2,5
0.290
км
ООО «50 Герц»
Пенза
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