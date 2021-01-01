Конструкция кабеля АКВВБбГ 4х2,5

1. Алюминиевая токопроводящая жила

2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката

3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке

4. Конструкция элементов защитного покрова:

Без подушки

Броня из стальных оцинкованных лент

Без наружного покрова