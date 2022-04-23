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Кабель АКВВБ 14х2,5

АКВВБ 14х2,5
0.590
км
АО «ТД Кольчуг-ОЦМ»
Кольчугино
АКВВБ 14х2,5
0.727
км
ИП Аннаев А.Р.
Москва
АКВВБ 14х2,5
0.385
км
ООО «СТГ»
Красноярск
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