Применение кабеля АКВБбШвнг(A)-ХЛ 14х10

— Контрольные кабели АКВБбШвнг(A)-ХЛ предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1кВ

— Кабели АКВБбШвнг(A)-ХЛ используются для прокладки кабельных линий в помещениях, канавах, туннелях, в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель подвергается значительным растягивающим усилиям

— Важнейшим достоинством АКВБбШвнг(A)-ХЛ является их холодостойкость. Кабели могут без ухудшения своих свойств использоваться при низкой температуре воздуха (ее минимальное допустимое значение зафиксировано на отметке -60ºС). Данное преимущество связано с тем, что фазная изоляция, внутренняя и общая защитная оболочка кабеля выпускаются из холодостойких материалов, которые при указанной выше температуре сохраняют свои эластичные, диэлектрические и защитные свойства