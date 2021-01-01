1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката 3. Разделительный слой из ПВХ пластиката 4. Конструкция элементов защитного покрова: — Без подушки — Броня из стальных оцинкованных лент — Наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга пониженной горючести
Применение кабеля АКВБбШнг(A) 5х6,0
— Контрольные кабели АКВБбШнг(A) предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ — Кабели АКВБбШнг(A) используются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям — Кабельное изделие АКВБбШнг(A) применяется для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках
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