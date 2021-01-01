1. Однопроволочная круглая алюминиевая жила 2. Изоляция жилы из полиэтилена 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке 4. Оболочка из ПВХ пластиката 5. Конструкция элементов защитного покрова: — без подушки — броня из стальных оцинкованных лент — без наружного покрова

Применение кабеля АКПВБбГ 10х10

— Контрольный кабель АКПВБбГ предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Кабели марки АКПВБбГ могут быть проложены на открытом воздухе при условии обеспечения их защиты от механических повреждений и воздействия прямых световых лучей

— Не допускается прокладывать кабели АКПВБбГ в пожароопасных помещениях

— Допускается прокладка кабелей АКПВБбГ под водой и в местах, где кабель подвергается значительным растягивающим усилиям