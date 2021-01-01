Применение кабеля АКПБбШв 14х2,5

— Контрольный кабель АКПБбШв предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частоты 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ

— Применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям

— Кабели АКПБбШв должны эксплуатироваться в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от -50С до +50С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 °С

— Допускается эксплуатация кабелей АКПБбШв в высокогорных районах при высоте не более 4300 м над уровнем моря, при этом допустимая температура нагрева кабеля должна быть уменьшена из расчета 0,6С на каждые 100 м выше 1000 м над уровнем моря

— Температура, при которой производится монтаж кабелей АКПБбШв – не ниже минус 7 °С (без предварительного подогрева)

— Не распространяют горение при одиночной прокладке