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SiHF
SiHF 5G2,5
Кабель SiHF 5G2,5
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Цена с НДС
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SiHF 5G2,5
0.408
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
SiHF 5G2,5
Цвет:
красно-коричневый
SiHF 5G2,5
1.929
км
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ООО «ГК Ремонтные технологии»
Волгоград
SiHF 5G2,5
SiHF 5G2,5
0.117
км
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ООО «ГК Ремонтные технологии»
Волгоград
SiHF 5G2,5
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