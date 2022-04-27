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Кабель SiHF 5G1,5

SiHF 5G1,5
0.022
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
SiHF 5G1,5
2.589
км
ООО «ГК Ремонтные технологии»
Волгоград
SiHF 5G1,5
0.038
км
ООО «ГК Ремонтные технологии»
Волгоград
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