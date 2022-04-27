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SiHF
SiHF 5G1,5
Кабель SiHF 5G1,5
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Цена с НДС
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SiHF 5G1,5
0.022
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
SiHF 5G1,5
Цвет:
красно-коричневый
SiHF 5G1,5
2.589
км
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ООО «ГК Ремонтные технологии»
Волгоград
SiHF 5G1,5
SiHF 5G1,5
0.038
км
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ООО «ГК Ремонтные технологии»
Волгоград
SiHF 5G1,5
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