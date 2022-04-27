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Кабель SiHF 4G1,5

SiHF 4G1,5
0.119
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
SiHF 4G1,5
2.745
км
ООО «ГК Ремонтные технологии»
Волгоград
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