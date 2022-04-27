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SiF/GL
SiF/GL 16
Кабель SiF/GL 16
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SiF/GL 16
0.090
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
SiF/GL 16
Цвет:
белый
SiF/GL 16
0.670
км
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ИП Хромова Е.Н.
Москва
SiF/GL 16
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