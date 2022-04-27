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RFOU
RFOU (i) 1х2х1,0
Кабель RFOU (i) 1х2х1,0
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RFOU (i) 1х2х1,0
0.039
км
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АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
RFOU (i) 1х2х1,0
Цвет:
серый
RFOU (i) 1х2х1,0
4.000
км
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ООО «ЭлКаб+»
Калининград
RFOU (i) 1х2х1,0
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