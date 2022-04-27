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RE-2X(St)Y-fl CW+SCT 4G2,5/2,5

RE-2X(St)Y-fl CW+SCT 4G2,5/2,5
0.140
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
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