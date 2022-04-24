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PU-EF-CP-TP
PU-EF-CP-TP 5х2х1,0
Кабель PU-EF-CP-TP 5х2х1,0
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PU-EF-CP-TP 5х2х1,0
0.099
км
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ООО «Нокстон 2000»
Москва
PU-EF-CP-TP 5х2х1,0
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