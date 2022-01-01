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PROTOMONT (S) NTSKCGECWOEU
PROTOMONT (S) NTSKCGECWOEU 3х16+3х(1,5STKON+10/3KON) - 3,6/6кВ
Кабель PROTOMONT (S) NTSKCGECWOEU 3х16+3х(1,5STKON+10/3KON) - 3,6/6кВ
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