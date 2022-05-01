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PAS AAA
PAS AAA 1х120 - 20кВ
Кабель PAS AAA 1х120 - 20кВ
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PAS AAA 1х120 - 20кВ
2.506
км
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ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
PAS AAA 1х120 - 20кВ
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