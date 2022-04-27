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Кабель PARMA ТСБВ 3х70 - 10кВ

PARMA ТСБВ 3х70 - 10кВ
0.176
км
ООО «ФПГ-Нефтехимпром»
Саранск
PARMA ТСБВ 3х70 - 10кВ
0.191
км
ООО «СаранскКабель»
Саранск
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