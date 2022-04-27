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Кабель PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY TP) 5х2х0,14

PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY TP) 5х2х0,14
0.013
км
АО «СпецКабель»
Санкт-Петербург
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