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NYY
NYY 3х16
Кабель NYY 3х16
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NYY 3х16
3.492
км
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ООО «Кунгур Кабель»
Пермь
NYY 3х16
NYY 3х16
0.500
км
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ООО «ЭлКаб+»
Санкт-Петербург
NYY 3х16
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