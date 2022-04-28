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NYM-O
NYM-O 2х4,0
Кабель NYM-O 2х4,0
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NYM-O 2х4,0
0.045
км
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ООО «ЭлКаб+»
Псков
NYM-O 2х4,0
NYM-O 2х4,0
0.100
км
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ООО «Камский кабель»
Санкт-Петербург
NYM-O 2х4,0
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