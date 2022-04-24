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NYM-J
NYM-J 5х6,0
Кабель NYM-J 5х6,0
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NYM-J 5х6,0
0.065
км
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ООО «Нокстон 2000»
Москва
NYM-J 5х6,0
NYM-J 5х6,0
5.463
км
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ООО «Конкорд»
Смоленск
NYM-J 5х6,0
Тара:
Бухта (разномер)
NYM-J 5х6,0
0.615
км
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ООО «НПК «ЭлектроКомплекс»
Краснодар
NYM-J 5х6,0
NYM-J 5х6,0
2.901
км
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ООО «Кабельмаг»
Москва
NYM-J 5х6,0
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